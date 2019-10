Assen komt tientallen miljoenen tekort

Donderdagavond maakt het college die keuzes bekend. En wel op een voor Assen uitzonderlijke wijze. Gemeenteraad en inwoners worden uitgenodigd voor de presentatie van de begroting in de raadszaal. B en W willen dat iedereen op die manier inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente Assen."Flinke bezuinigingen, een fors beroep op de reserves en lastenverzwaringen zijn onontkoombaar in een omvang die nieuw zijn voor onze gemeente", stelt het college in een brief. "Gelet op de omvangrijke financiële problemen waarmee het zich geconfronteerd ziet en het maatregelenpakket dat nodig is, stelt het college het op prijs om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden", aldus B en W.Eerder dit jaar werd al bekend dat Assen miljoenentekorten heeft, op vooral jeugdzorg en Wmo. Er zou volgend jaar voor minstens 6 miljoen euro bezuinigd moeten worden. Maar in mei ging het verhaal al dat die tekorten 'nog maar het topje van de ijsberg waren'.Behalve het schrappen op onderhoud van wegen, gebouwen, openbaar groen en op cultuur, moet de ozb omhoog en wil Assen de toeristenbelasting met 1 euro verhogen. Dit tot grote woede van horeca- en recreatieondernemers.Een eerste gesprek met de inmiddels opgestapte wethouder van Stadspartij PLOP , heeft volgens de hotel- en horecasector 'helemaal nog niks aan de situatie veranderd'. "De 400.000 euro die het college ermee wil binnenhalen bleef gewoon op tafel", aldus Rob van der Valk van Hotel Assen. "Het geld moet er hoe dan ook komen. Dan is verder praten zinloos."Ze hopen dat de politiek anders oordeelt. Die beslist in november over de begroting. Maar nu Assen zelfs tegen tientallen miljoenen euro's tekort aanloopt voor de komende jaren, zal dat een lastige missie worden. De begrotingspresentatie is donderdagavond om 20.00 uur.