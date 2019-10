Miljoenenleningen provincie en Emmen nodig om WMD weer gezond te maken

Met het geld moet het eigen vermogen van de WMD worden vergroot. De provincie wil 6 miljoen betalen, Emmen 2,5 via een achtergestelde lening.Het waterbedrijf moet de komende tien jaar fors investeren. 180 miljoen euro is nodig. Het geld gaat vooral naar waterzuivering. Bij de waterwinningen komt steeds meer vervuiling in de bronnen, de erfenis van ruim honderd jaar gebruik van landbouwgif en het dumpen van van giftige industriële restproducten. Ook moeten verouderde pompstations worden vernieuwd. Tot slot moet 800 kilometer oude waterleiding worden vervangen.De WMD moet bij banken geld lenen voor die enorme investeringen, maar heeft te weinig eigen vermogen om geld te kunnen lenen. Banken willen pas aan de WMD lenen als het eigen vermogen 25 procent of hoger is. Dat is de solvabiliteit, de verhouding eigen geld ten opzichte van geleend geld wat in een bedrijf zit. 'Omdat in de periode 2019 – 2029 het investeringsniveau hoger is dan normaal dreigt de solvabiliteit lager uit te vallen dan 25 procent' schrijven Gedeputeerde Staten.Maar de enorme investeringsopdracht is niet de enige oorzaak. De WMD heeft 12 miljoen euro verloren bij waterprojecten in Indonesië en gaat bijna voor bijna 12 miljoen euro de bietenbrug op door haar verwevenheid met Wildlands. De band met het dierenpark wordt op dit moment afgebouwd, de WMD wil zich alleen nog bezig houden met drinkwater voor Drenthe.Ook alle inwoners betalen mee aan de miljoeneninvesteringen. Het watertarief stijgt daardoor met 10 tot 12 euro per huishouden per jaar. VVD en Forum voor Democratie in Provincie Staten zeggen dat dit komt door de miljoenenverliezen in nevenactiviteiten.Onzin zeggen gedeputeerde Cees Bijl en WMD-directeur Leo Hendriks. Want het niet-drinkwaterbedrijf is gescheiden van het drinkwaterbedrijf. Maar critici zeggen dat het aan het einde van de rit toch één bedrijf is op de jaarrekening. En wat je bij het niet-drinkwaterbedrijf uitgeeft of verliest, kun je niet in het drinkwaterbedrijf stoppen.De raad van commissarissen van de WMD bestond jarenlang uit (voormalig) Drentse wethouders, burgemeesters en gedeputeerden. Die hielden onvoldoende toezicht op de financiën. Of lees: oud-directeur Karst Hoogsteen kon gewoon zijn gang gaan. Het waterbedrijf heeft een rechtszaak lopen tegen Hoogsteen. Hij was verantwoordelijk voor de projecten in Indonesië en de Emmer' dierentuin, later Wildlands.Hoogsteen wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote financiële strop. Hij mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven voor drinkwaterprojecten in Indonesië.Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over het leningdeel van 6 miljoen van de provincie(rente: 2,25 procent, looptijd: 15 jaar). De gemeente Emmen is al akkoord met het lenen van de overgebleven 2,5 miljoen die de WMD nodig denkt te hebben.