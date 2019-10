Boerin Eline Vedder: De boodschap is zeker aangekomen

De politie was in groten getale aanwezig, maar de ME'ers, waterkanonnen en agenten te paard die de kruispunten richting het Binnenhof afsloten, hoefden niet in actie te komen. Nadat alle sprekers aan de beurt waren geweest, maakten de boeren er een feestje van met live boerenrock, bier en veel getoeter.Een van de aanwezige boeren was veehouder en CDA-Statenlid Eline Vedder uit Ruinerwold. We blikken met haar terug op de actiedag.Lachend: "Nee, ik heb ze wel 's nachts uitgezwaaid, maar van mijn trekker zijn de remmen niet zo goed. Dus dat leek mee geen goed idee. In het weiland is dat niet zo erg, maar op de snelweg is het wat minder verstandig. Dus ik ben met de auto gegaan.""Ik denk dat het in elk geval heel duidelijk is geworden dat er een breed gedeeld gevoel is dat mensen niet zien wat we doen. En dat ze niet goed door hebben welke inspanningen we leveren. We hadden echt het gevoel dat Den Haag ons wegzet alsof ze geen plek voor ons hebben. Dat doet zeer. En ik denk dat die boodschap zeker is aangekomen.""Op moment dat het er echt toe doet, is het gesprek weleens een beetje anders. Maar je wilt als boer ook kunnen bouwen op het beleid dat op ons afkomt en dat kan nu vaak niet.""Ja, dat hoort misschien ook wel een beetje bij de politiek. Als je goed luistert, zat er in de bijzinnen soms ook weleens een waarschuwing. Er komen nog grote uitdagingen op de landbouw af. Dat is ook helemaal niet erg. We zijn wel heel erg blij dat een aantal partijen heeft laten weten: we zien jullie, jullie doen ertoe en we gaan jullie niet vergeten. Maar natuurlijk betekent dat niet meteen dat het beleid verandert. Zo realistisch moeten we ook zijn, denk ik. De gedwongen krimp van de veestapel was ook een hot item natuurlijk gisteren. Alle partijen spraken heel duidelijk uit dat ze dat niet willen, behalve D66. Maar die partij kreeg 0,0 bijval gisteren en dat was een opsteker.""Ik denk dat een overgroot deel van de samenleving trots is op de boeren en boerinnen. Maar er is ook een deel dat ons wegzet als een groepje milieuverpesters en dierenmishandelaars. Daar word je soms moedeloos van. En dat is zo zonde, want het is zo'n mooi vak.""Als er in de Staten een discussie is gebaseerd op dingen die niet kloppen, probeer ik mensen daarop te wijzen. Ik heb soms het idee dat we in de regio denken dat er landelijk niks gebeurt en dat we alles in Drenthe moeten oplossen. Dat is helemaal niet het geval. Het is ook mijn rol om daarop te wijzen. Ook stip ik het bredere belang van de landbouw aan. Dat wordt soms een beetje vergeten."Uit een stelling van RTV Drenthe blijkt een grote meerderheid van 94 procent de boeren te steunen in hun protest van gisteren. Aan de stelling deden 8.457 mensen mee.