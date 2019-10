‘Drentse’ wolven vermist

welpen vlak over de grens

Van de zestien wolven die sinds maart 2015 in Nederland zijn gesignaleerd, zijn er drie spoorloos verdwenen. Het gaat om wolvin Janka, die dit voorjaar vlakbij Hooghalen schapen heeft aangevallen. Daarnaast om een mannelijke wolf, die in het voorjaar van 2018 ook in Drenthe zwierf en verschillende schapen aanviel. De derde wolf heeft (zover bekend) Drenthe niet aangedaan, hij is via de Betuwe, Gelderse dorpen en zelfs de A28 in Noord-Veluwe aangekomen. Van hen is onduidelijk waar ze zijn en of ze überhaupt nog leven.'De hoop op een goede afloop is verdwenen' schrijft Agentschap Natuur en Bos over het onderzoek naar Naya en haar welpen. Er is nog geen hard bewijs, maar het agentschap gaat ervan uit dat Naya niet meer in leven is en dat ze kwaadwillig is omgebracht. De Zoogdiervereniging reageert geschokt op dit nieuws. Op het laatste beeld van de wolvin, van voor de zomer, is te zien dat ze drachtig was.Wolvendeskundige Hans Hasper stond afgelopen weekend nog oog in oog met een wolf in het wild. Dat was in Duitsland. "De aanwas van wolven vanuit Duitsland is gigantisch, ze komen eraan. Voor de wolvenpopulatie in Nederland maakt het geen snars uit of er drie wolven minder zijn. Maar er moet natuurlijk niet structureel gestroopt worden."Hasper maakt deel uit van Wolven in Nederland, hij monitort de wolven in Drenthe en gaat binnenkort ook op de Veluwe wolven monitoren. Ook hij heeft geen idee waar de drie vermiste wolven zijn: "Deze wolven zijn gewoon weg. Het hoeft niet zo te zijn dat er op ze gejaagd is. Veel wolven komen uit Duitsland, maken een rondje door Nederland en gaan dan weer terug. In Duitsland wordt zeker wel illegaal gejaagd, maar we kunnen de jagers niet de schuld geven. Het kan zijn dat de wolven onder de auto zijn gekomen, of dat ze gewond zijn geraakt bij een aanval op een prooi. Misschien lopen ze wel onopvallend over de Veluwe of door Drenthe."Het is moeilijk om wolven te zien, ze zijn erg schuw en mijden mensen. De aanwezigheid van de meeste wolven wordt bekend doordat ze schapen proberen prooi te maken en door andere sporen. De Zoogdiervereniging roept op om waarnemingen en sporen van wolven door te geven aan het Wolvenmeldpunt