Lawaai in de lucht? F-16's oefenen boven een donker Drenthe

Als je dus 's middags of 's avonds lawaai in de lucht hoort; grote kans dat het om de gevechtsvliegtuigen van Defensie gaat. De oefeningen zijn ook in het donker, omdat de piloten zowel overdag als 's nachts inzetbaar moeten zijn."Het toestel is uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Om deze middelen optimaal te kunnen benutten tijdens huidige en toekomstige missies moet er regelmatig worden getraind, ook in het donker", zo laat de Koninklijke Luchtmacht weten.De F-16's stijgen op vanaf Vliegbasis Leeuwarden. De exacte plekken waar geoefend wordt verschillen. Deze week zijn de oefeningen vooral boven Drenthe en het zuiden van Groningen.Maar wat oefenen de piloten eigenlijk in die avonduren? Op het programma staan de zogenoemde FWIT Close Air Support-missies.Dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel. Het komt erop neer dat er wordt geoefend met het ondersteunen van grondtroepen vanuit de lucht. Terwijl de F-16's aan het vliegen zijn, wijzen specialisten op de grond de doelen aan.De oefeningen zijn uiterlijk tot elf uur 's avonds. Je hoeft dus 's nachts niet wakker te liggen van de vliegtuigen in Drenthe. Defensie heeft een speciaal meldpunt voor mensen die last hebben van de oefeningen.Op Twitter komen verschillende klachten binnen in verband met de oefeningen.De piloten zijn vanaf deze week drie weken lang aan het oefenen boven delen van Noord- en Oost-Nederland. Daarna is er twee weken lang een examenperiode. Als alles goed gaat, krijg de elf F-16-vliegers uit Nederland, België en Portugal daarna hun diploma. Ze zijn dan opgeleid tot wapeninstructeur.