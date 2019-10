Groep boeren wil Schiphol bezetten

De boeren zijn van plan vliegveld Schiphol te gaan bezetten. Ze willen het vliegverkeer stilleggen, omdat daarmee het stikstofprobleem in een keer zou zijn opgelost. De plannen voor 29 oktober worden niet gesteund door Farmers Defence Force, een van de organisatoren van de grote protestactie van gisteren.In het bericht dat onder boeren veelvuldig wordt gedeeld, roepen ze elkaar op tot de demonstratie eind deze maand. "", zo is te lezen in het WhatsApp-bericht.De reden dat de boeren opnieuw willen demonstreren is dat ze het idee hebben dat er niets zal veranderen, ondanks het eerste grote protest van gisteren.De boeren lijken strijdbaar. In de WhatsApp-groep wordt ook al opgeroepen tot een derde protest, als de actie van 29 oktober niets uithaalt. "", zo is de boodschap.Farmers Defence Force laat bij monde van Mark van den Oever weten de geluiden over de blokkade van Schiphol te kennen, maar 29 oktober is niet aan de orde bij de organisatie. "Wij hebben ook gezegd dat we plannen hebben voor acties bij Schiphol en het circuit van Zandvoort. Maar voorlopig zijn daar geen concrete plannen voor."Van den Oever zegt verder dat er wordt nagedacht over het platleggen van de voedselvoorziening als er niet binnen vier weken de gewenste reactie is vanuit Den Haag. "Hoe we dat gaan doen, wil ik niet uit de doeken doen. Maar reken maar dat het binnen een dag geregeld kan worden."Bianca Middelveld uit Pesse was gisteren in Den Haag om te demonstreren. Zij hoort ook de geluiden van nieuwe acties. "Dat is gisteren ook heel duidelijk gezegd. Als er niet aan onze eisen wordt voldaan, volgen nieuwe acties", zegt ze. Ze vermoedt dat de plannen voor het blokkeren van Schiphol (nog) geen gecoördineerde landelijke actie is. "Maar dit soort berichten worden op dit moment veel gedeeld op social media."De melkveehoudster verwacht dat mogelijke nieuwe acties nog massaler worden. "De acties hebben de verbondenheid tussen alle sectoren van de landbouw nog groter gemaakt", zegt Middelveld. "Mensen die twijfelden om te gaan omdat ze niet zeker waren van de acties, zullen de volgende keer wel gaan. De actie van gisteren werd vooral aangekondigd via telefoon en bijvoorbeeld Facebook. Nu heeft iedereen gezien dat het serieus is, ze zullen de volgende keer ook komen."De boeren hopen natuurlijk dat de acties niet nodig zijn. Dat zou betekenen dat hun eisen worden ingewilligd, dus dat ze niet onevenredig worden bestraft voor de stikstofuitstoot. "Niemand wil het. We hebben eigenlijk genoeg te doen. Maar we weten nu wel dat we samen heel groot zijn. Bij geen gehoor volgen nieuwe acties."