Weerdinge wil volgend jaar asbestvrij zijn

Komend voorjaar wil de werkgroep er serieus werk van maken. "Met een Week van het Asbest willen we als een soort trein door het dorp heen en de asbestdaken verwijderen", vertelt Johan Haan van de werkgroep. "Als die ene week niet genoeg is, moeten we misschien nog zo'n week organiseren."Volgens Haan telt Weerdinge zo’n negentig adressen met een zogenoemd 'asbestverdachtdak'. "Niet altijd is helemaal zeker of er asbest in een dak verwerkt zit."Weerdinge is niet het eerste dorp in Drenthe dat collectief de strijd aan wil gaan met asbestdaken. Zo waren ook in Drouwen en omgeving plannen . Daar zijn wel daken asbestvrij gemaakt, maar niet zo collectief als vooraf gehoopt. Volgens Weerdinger Johan Haan is zijn dorp dan ook een zogenoemd pilotdorp in Drenthe als het gaat om het verwijderen van asbest. "Zo komt hier waarschijnlijk in het najaar een innovatief apparaat, dat kan kijken of er asbest in een dak zit. Zo’n apparaat is uniek in Nederland."Haan merkt dat vaak gedacht wordt dat het verwijderen van asbest een dure aangelegenheid is. "Juist door het samen te doen, collectief als dorp, kunnen die kosten best meevallen. Het is goedkoper dan dat iedereen afzonderlijk dit gaat oppakken. Belangrijk hierbij is wel dat het dan in een korte aaneengesloten periode gebeurt", aldus Haan."Iedereen die wil deelnemen krijgt van de aanwezige asbestsaneerder een vrijblijvende aanbieding, waarbij men kan kiezen uit verschillende typen nieuwe dakplaten."Eerst zouden asbestdaken vanaf het najaar van 2024 verboden zijn, maar dat verbod is van de baan . Toch vindt de werkgroep Dorpsinrichting Weerdinge het van belang dat het asbest verdwijnt. "De verzekeringspremies gaan omhoog, het is een belemmering bij koop en verkoop van een woning en soms zijn de daken gewoon aan het einde van hun levensduur, met verspreiding van asbestvezels naar de omgeving tot gevolg."