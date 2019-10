Nationale Ouderendag: Deze jaarlijks terugkerende dag heeft als doel het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen. In 2018 telde Nederland zo'n 5,5 miljoen ouderen, waarvan 2,5 miljoen zich eenzaam voelen en 500.000 zich ernstig eenzaam voelen, aldus het Nationale Ouderenfonds. Het fonds verspreidt elk jaar wenskaarten waarmee ouderen een wens kunnen insturen. Door middel van vrijwilligers kunnen deze wensen dan in vervulling gaan.

De Nationale Ouderenweek in Assen breidt elk jaar uit. "We begonnen in 2017 met samen koffiedrinken, daar kwamen in 2018 activiteiten bij zoals pannenkoeken bakken en dit jaar betrekken we ook ouderen uit de wijk", vertelt Myrthe Strijker.Strijker merkt dat bedrijven zich steeds meer maatschappelijk betrokken voelen. "Wanneer we bijvoorbeeld vragen om een dagje mee te helpen pannenkoeken bakken voor de ouderen, zeggen de bedrijven eigenlijk nooit 'nee'." De bedrijven laten op deze manier zien dat ze betrokken zijn bij de buurt en zich inzetten voor de medemens. "Bovendien verbindt zo'n activiteit de werknemers onderling", zegt Strijker.Het samenbrengen van ouderen en vrijwilligers levert ook iets op voor de lange termijn. Strijker: "Gisteren heeft een nieuwe vrijwilliger zich aangemeld bij een zorginstelling om vaker activiteiten met de ouderen te ondernemen. Bovendien stappen mensen zo makkelijker een zorginstelling binnen."Veel mensen voelen zich betrokken bij de Nationale Ouderenweek, omdat bijna iedereen wel een oudere in zijn of haar omgeving heeft. Strijker is zelf ook vrijwilliger bij de activiteiten tijdens de Nationale Ouderenweek. "Je voert leuke gesprekken en het geeft je een goed gevoel. Je krijgt er energie van", vertelt ze enthousiast.