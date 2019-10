Djammen: Intieme liedjes met peper van Pattiwael en Nanuru

Zij het intieme, Pieter de peper."Omdat haar stem zo fragiel klinkt probeer ik dat te doorbreken door af en toe op de gitaar heel hard uit te halen", legt Pieter uit. "Het beste merk je dat als je onze live-optredens ziet." Daarnaast zijn de teksten ook belangrijk. "We proberen de inhoud van de teksten ook uit te beelden, dus wat je hoort is wat je ook leest", legt Pieter uit. Hij doelt op het gevoel wat de muziek de luisteraar geeft en dat dat moet kloppen met de teksten. "Wat is nou ons doel", stelt Mirjam. "Nou, als je mensen weet te raken, dan zijn wij blij." Het duo vertelt dat regelmatig iemand in de zaal een traantje wegpinkt.Beiden hebben vanuit hun Molukse achtergrond muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Liedjes schrijven zit in hun bloed. "Als je zelf liedjes kan schrijven en je kan daar teksten inleggen en je kan daar zo mee puzzelen dat je denkt: nu zegt het wat ik wil overbrengen, da's mooi", vertelt Mirjam. Daarnaast is het tweetal goed op elkaar ingespeeld. "Gister speelden we in Leeuwarden en toen zeiden mensen dat we een heel natuurlijk evenwicht hadden. Een soort balans en dat is fantastisch als je dat met zijn tweeën kunt doen."Naast de single die in de maak is, treedt het duo bijna elk weekend op. "We spelen ook veel buiten het Noorden", zegt Mirjam. Van Limburg tot Almere. "Maar we zijn ook wel blij dat we weer in het Noorden kunnen spelen. Dat is ook wel fantastisch." Pieter knikt instemmend.