Drentse broers brengen Wie is de Mol? in beeld: 'Je draagt een groot geheim met je mee'

Miljoenen Nederlanders zijn sinds afgelopen weekend druk met de vraag: Wie is de Mol? Aanwijzingen komen de huiskamers binnen via de lens en microfoon van twee broers uit Ruinerwold.

2,6 miljoen mensen keken afgelopen zaterdag, waarschijnlijk zonder dat ze het wisten, naar het vakwerk van Lennart en Wendel Nooren. "We staan er niet zo bij stil", zegt dronepiloot Wendel vanachter de keukentafel van zijn ouders in Ruinerwold. Hij kijkt vooral naar de manier waarop zijn gedraaide beelden zijn verwerkt. Hij is voor het zeventiende seizoen lid van de crew van het populaire AvroTros-programma, waarin kandidaten de saboteur in hun midden moeten ontmaskeren.

Sinds een paar jaar hoort ook Wendels broertje Lennart tot de crew. Hoe populair het spelprogramma is, kreeg hij pas echt door toen hij tussen de 'Molloten' naar zijn eigen opnames aan het kijken was. "Toen ik de eerste keer naar het Vondelpark ging om de finale te kijken zag ik: dat zijn veel mensen hier. Toen kwam het pas binnen. Want 2,6 miljoen, je ziet dat getalletje, maar je merkt daar niet zoveel van."

'Ik kende het programma niet'

De broers worden zo'n beetje geboren met een camera in hun hand. Vader Frans runt een camerawinkel in Meppel, die inmiddels in handen is van een derde broer. Het is dan ook geen verrassing dat de Ruinerwolders voor een audiovisuele carrière kiezen. Van Heel Holland Bakt tot de Vrienden van Amstel Live en van Campinglife tot een liveregistratie van een concert van Coldplay in Buenos Aires; de broers bouwen aan een indrukwekkend cv.

Met een onverwachts telefoontje in 2008 begint het Wie is de Mol?-avontuur. Of eigenlijk, heel veel telefoontjes. Want als de dan 21-jarige Wendel zijn telefoon na een avondje sporten pakt, ziet hij dat er heel wat gemiste oproepen in staan. 'Wil jij vannacht nog naar Mexico om een geluidsman te vervangen', luidt de vraag als hij terugbelt. "Ik stond perplex, ik kende het programma niet."

De volgende ochtend staat Wendel op de set in Cancun. Tussen de bootjes, onder een rondvliegende helikopter. "Dat was een beetje onwerkelijk. Op locatie kreeg ik een mixer in handen en ze zeiden: je moet die twee kandidaten volgen. Ga maar."

Drones

Als geluidsman wordt Wendel een vaste kracht achter de schermen, hetzelfde geldt voor de drone. Als er wat onvrede is over de dronepiloot, laat Wendel zich op een eindfeest ontvallen dat hij de dronebeelden wel voor zijn rekening wil nemen. Wendel: "Een half jaar later belt de regisseur: 'Weet je nog wat je zei vorig jaar? Ik wil je graag hebben dronevliegen volgend jaar'. Een half jaar lang heb ik elke dag geoefend met een drone."

Rondjes boven de weilanden, om lantaarnpalen, onder bruggetjes door, auto's volgen. De regisseur raakt enthousiast en als het spelprogramma in 2017 naar de Verenigde Staten trekt, is de Drent verantwoordelijk voor de dronebeelden. Dan verschijnt ook Lennart ten tonele. "Er kwam een audioplekje vrij, dus toen heb ik mijn broertje voor de leeuwen gegooid. Amerika was wel bijzonder."

De weilanden en lantaarnpalen zijn ingeruild voor ruige landschappen en fraaie steden in Georgië, China en het meest recent Zuid-Afrika. "De mooiste shots krijg je als je een beetje risico neemt, als je vlak langs de rotswanden gaat of over de boompjes heen", vertelt hij. "Dan kan het weleens zijn dat je net een boompje meepakt of een tak niet ziet." Volgens de cameraman is het ook niet de vraag of, maar wanneer het een keer misgaat. "En als die valt, valt-ie goed. Dan heb je meer schade dan een camera die van een statief valt."

Daarvoor is hij goed verzekerd, en daarnaast neemt de regisseur soms ook genoegen met minder spektakel. "Afgelopen aflevering in Zuid-Afrika begon iedereen in een houten box", blikt Wendel terug op afgelopen weekend. "Dan ben ik aan de voorkant al die locaties bij langs aan het gaan en droneshots aan het maken voordat de opdracht dat werkelijk begint. Het is mijn klus altijd om een hele waslijst aan locaties bij langs te gaan."

Klein en groot team

Terwijl Wendel zijn gang gaat en zich verder bekwaamt in het dronevliegen, begint Lennart in 'het kleine team'. "Het kleine team is constant bij de kandidaten, je slaapt ook in hetzelfde hotel. Je bent bij de ontbijtscène, tussen de opdrachten, door de reality en de biecht in het hotel." Na twee jaar stapt hij over naar het grote team. "Die doen alle opdrachten, tests en executies. Het grote team slaapt ergens anders, als je dan aan het ontbijten bent en de regiebespreking wilt doen, kan dat rustig, want er zijn geen kandidaten bij", geeft hij een inkijkje in het maakproces.