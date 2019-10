Asser darters zijn klaar voor aanvallen officieel dartrecord

Vorig jaar dartte Posthumus 65 uur non-stop om geld op te halen voor de Stichting Ambulance Wens. De recordpoging was alleen niet aangemeld bij het Guinness Book of World Records en dus is het record niet officieel."Dat realiseerde ik me pas na het einde van de actie en dat was wel een beetje een teleurstelling. Die teleurstelling wil ik niet nog een keer. We hebben het daarom nu officieel aangevraagd en we hebben toestemming gekregen. Ja, we mogen er voor gaan", aldus Posthumus.Het huidige record staat op naam van twee Britten. Vijf jaar geleden speelden ze een wedstrijd van 50 uur, 50 minuten en 50 seconden tegen elkaar. Elk uur mochten ze vijf minuten pauzeren. De twee Assenaren denken dat ze het record kunnen breken."Tijdens de wedstrijd mogen we geen toilet bezoeken. Geen slaap. Geen eten. Dat moet allemaal in die pauzes gebeuren. Ja, daar zal ook heel veel moeite in zitten", aldus Alders.De regels zijn deze keer een stuk strenger. Zo leunde Posthumus bij de vorige recordpoging op het eind half slapend tegen een barkruk aan, maar dat is nu uit den boze. De poging wordt ook gefilmd en er zijn continu twee mensen aanwezig die de recordpoging in de gaten houden."Als er nou een pijl uit het bord komt, dan mag de scheidsrechter zich nergens mee bemoeien, en moeten we hem zelf van de grond pakken. Aan het begin lukt dat wel, maar op het einde gaat je rug echt een grote rol spelen. Dus ja, dat gaat wel pittig worden", aldus Posthumus.De recordpoging begint vrijdag 18 oktober om 08.00 uur in Ons Café in Assen. De darters halen met de actie wederom geld op voor de Stichting Ambulance Wens. De dartmarathon is live te volgen via de website van RTV Drenthe.