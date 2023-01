Zorgen om jeugdcriminaliteit en middelengebruik in Emmen blijven hoog

In het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Emmen worden opnieuw zorgen geuit over jeugdcriminaliteit en middelengebruik. Beide zaken staan al jaren bovenaan het aandachtslijstje van gemeente en politie. Voor 2023 is dit niet anders.

"Georganiseerde misdaad heeft in diverse wijken in ons land een giftige uitwerking op de jeugd", aldus de gemeente. "Drugscriminelen rekruteren jongeren en dat begint soms al op de basisschool. Het afgelopen jaar werden we al geconfronteerd met drie jeugdgroepen, waarbij er sprake was van ernstige overlast en criminaliteit."

Deze groep uit de georganiseerde misdaad houden, is vaak een ingewikkelde en langdurige klus, aldus de gemeente. Jongeren die risico lopen in de criminaliteit te belanden, kampen vaker met schulden, stoppen voortijdig met school en hebben wel eens taakstraffen opgelegd gekregen. De risicogroep zit qua leeftijd tussen de 8 en 23 jaar.

Snus

Naast criminaliteit houdt ook het alcohol- en middelgebruik onder de jeugd de gemoederen op het gemeentehuis bezig. Volgens de gemeente experimenteren jongeren er nogal mee. Daar komen ook steeds nieuwe middelen bij, zoals Snus.

Dit is tabak die in een tablet of een theezakje zit, dat onder de bovenlip wordt gestopt. De nicotine komt op die manier in het bloed terecht. De nicotine prikkelt de zenuwen, vernauwt bloedvaten en verhoogt hartslag en bloeddruk. De gemeente heeft geen zicht op hoeveel en hoe vaak jongeren snus gebruiken. "Behalve dat het zeer verslavend is."

Meer data

De gemeente maakt steeds meer gebruik van data om hier meer inzicht in te krijgen. De beschikbare gegevens worden samen met de politie beoordeeld en dienen als basis voor vervolgacties, aldus burgemeester Eric van Oosterhout. "Zo kunnen we capaciteit gericht inzetten en de effecten meten." In het komende jaar wil de gemeente meerdere databronnen gebruiken en aan elkaar koppelen.