Woonstichting wil woning Hoogeveen ontruimen na vondst illegaal vuurwerk en drugs

Een 61-jarige man uit Hoogeveen dreigt na de vondst van een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk en softdrugs uit zijn woning aan de Jacob Catsstraat te worden gezet. Woonstichting Domesta stapte maandag naar de rechter om het huurhuis te laten ontruimen.

De politie vond in november in de woning van de man 60 kilo illegaal vuurwerk. In de auto van de huurder lag nog eens 1,5 kilo aan softdrugs. Een zeer gevaarlijke situatie, zei Peter Keijzer, de advocaat van de woonstichting over de vondst. Maar liefst 1.500 nitraatknallers en duizenden klappers lagen zonder veiligheidsmaatregelen opgeslagen in een tussenwoning.

Binnen twee weken eruit

De boel had in brand kunnen vliegen met een explosie met alle gevolgen van dien, schetste de raadsman de ernst van de situatie. De bewoner lapte hiermee zijn plicht tot goed huurderschap, zoals de wet dit voorschrijft, aan zijn laars.

Domesta wil daarom dat de woning binnen twee weken wordt ontruimd. De bewoner ontkent dat hij illegaal vuurwerk of drugs in zijn bezit had.

Vermoeden van handel

"Het klopt voor geen meter, zoveel was het bij lange na niet", zei de man tegen de rechter. De politie vermoedt handel in illegaal vuurwerk en softdrugs. Het politieonderzoek loopt nog.

"Het vuurwerk was voor mijzelf, niet voor een ander. En er moet nog worden onderzocht om wat voor vuurwerk het ging", wierp de man tegen. De softdrugs waren van een kennis, die even bij hem lagen opgeslagen, zei hij. De uithuiszetting is in zijn ogen een te voorbarige actie van Domesta.

Van levensbelang

De woning is voor hem van levensbelang, vertelde de man. Hij is ernstig ziek en een andere woning is niet zo snel te vinden. Door de ziekte is hij aan huis gekluisterd, want tot meer is hij niet in staat. Laat staan ergens een handeltje in drijven, zei hij tegen de rechter. Hij huurt de woning vanaf 2007 en er zijn nooit klachten over hem geweest, vertelde hij.