Pleziervaart weet Assen te vinden

Het aantal boten dat dit jaar Assen heeft aangedaan is flink gestegen. 1526 boten voeren dit vaarseizoen via Assen. Vorig jaar waren dat er met 802 bijna de helft minder. In 2017 meerden iets meer dan 1100 boten in Assen aan.

Een stuk meer boten voeren ook door de Blauwe As, die via de Vaart en Het Kanaal, dwars door de stad gaat. In 2018 kwamen hier 407 boten langs. In 2019 zijn was dat een kwart meer: 526 boten.De Blauwe As werd in 2017 geopend door Koning Willem-Alexander. Bekijk hier hoe het eerste vaartochtje over de Blauwe As eruit zag, met de Asser wethouder Harmke Vlieg: