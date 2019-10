Stoottroepen jarig, militairen aan de bak

Eind 1944 werd het regiment stoottroepen opgericht vanuit verschillende knokploegen van het verzet. Tegenwoordig is ze een onderdeel van de luchtmobiele brigade en gevestigd op de Johan Willem Friso kazerne in Assen.De militairen van het regiment stoottroepen Prins Bernhard gaan, in groepjes van tien, verschillende proeven aan, verklaart adjudant Dennis Rijsenbrij. "In dit geval hebben we er een wedstrijd van gemaakt. Een skills-competitie, waarbij de groepen zich de afgelopen weken hebben voorbereid op basisvaardigheden van de infanterie."Een paar maanden na de oprichting van de stoottroepen ging operatie Amherst van start. Een geallieerde actie waarbij parachutisten werden gedropt in Drenthe om de Duitsers terug te dringen. Een van de vele doelen van die operatie was het saboteren van het Duitse vliegveld bij Havelte.Operatie Amherst wordt volgens Rijsenbrij ook tijdens de proeven gememoreerd. Net als toen bewegen de militairen zich in kleine groepen. Daarnaast weten de deelnemers van tevoren niet wat van ze gevraagd gaat worden en hoelang de proef duurt. "En dan is het zaak om in de tweede helft van de 24 uur ook nog steeds je beste beentje voor te zetten en alles uit de kast te halen, net zoals ze dat 75 jaar geleden hebben gedaan."