Verdraaide woorden minister: 'We werden wakker met een kater'

Joris en Fester Ziengs, twee boerende broers uit Noord-Sleen, togen op hun trekker naar het Haagse veld om mee te protesteren."De minister stak ons echt een hart onder de riem toen ze zei 'zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel'." Joris vertelt dat het hen echt wat deed, hoe Carola Schouten voor de boeren leek op te komen. "Maar de volgende ochtend werden we met een kater wakker."Want wat bleek? Op de website van het ministerie, waar een uitgeschreven versie van de speech van de minister staat , is een woordje toegevoegd aan de toespraak. "Er staat ineens dat er geenhalvering van de veestapel komt. En dat is niet wat ze heeft gezegd, ze heeft gezegd dat überhaupt er geen halvering van de veestapel komt."Het valt de broers rauw op hun dak. Joris: "Waarom moet er altijd weer een spelletje gespeeld worden met woorden? Het is óf geen halvering, als in dat het totaal niet aan de orde is, óf met het woordje gedwongen. Dat betekent dat er wel sprake kan zijn van een vrijwillige halvering. Zo hebben we dus wéér geen zekerheid."Verbolgen zegt Joris: "Altijd hetzelfde spelletje. Het had gewoon letterlijk moeten zijn wat ze zei, dan doen ze wat ze zeggen." Fester is het met zijn broer eens. "De onduidelijkheid onder boeren is altijd groot. Er is altijd altijd speculatie over nieuw beleid, nu het stikstofbeleid. Veel is onduidelijk, we kunnen er niks mee."Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het woordje 'gedwongen' niet zoveel uit maakt. "Halvering is niet aan de orde." Bovendien bleek uit adviezen van de stikstof-commissie dat algemene maatregelen om de veestapel in te krimpen niet per definitie effectief zijn. De officiële reactie van het kabinet op de adviezen van deze commissie verwacht Schouten "ruim voor" 17 oktober naar de Kamer te sturen.Voor Joris is het nog maar de vraag of dat op tijd komt. "Mijn droom is om hier in Nederland boer te zijn, op ons bedrijf. Maar het wordt zo lastig om hier in het bedrijf mijn geld te verdienen, dat ik de afgelopen jaren twijfel of ik hier wel wil blijven, of ik dat zie zitten."