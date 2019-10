Theaterstuk over aardbevingen uitgesteld door geldgebrek

"Helaas hebben we niet voldoende financiële middelen om de voorbereidingskosten te dekken en de voorstelling in maart 2020 uit te voeren", legt Hoogstins uit. "Bij een groots opgezet belevingstheater zoals we dat voor ogen hebben, gaan de kosten nu eenmaal voor de baat uit."Hoogstins schreef de voorstelling uit compassie met en fascinatie voor de gevolgen van de aardbevingen door decennialange gaswinning in Groningen. Voor de hoofdrol werd Willemijn Maandag uit Sleen aangetrokken.Hoogstins hoopt Noord op de schaal van Richter in 2021 alsnog op de planken te brengen. De deadline ligt in het voorjaar van 2020. "Het is erop of eronder", aldus de theatermaakster.Mensen die al tickets voor de voorstelling gekocht hebben, krijgen hun geld terug. Wanneer de voorstelling alsnog wordt gespeeld, ontvangen zij volgens Hoogstins 'een mooie aanbieding'.