'Geen Twentse toestanden in Schoonebeek alstublieft'

Als Schoonebeek niet wil dat afvalwater uit de oliewinning straks in een leeg gasveld onder het eigen dorp verdwijnt, dan moeten de Schoonebekers zelf in actie komen. Want de NAM en het ministerie van Economische Zaken hebben hun keuze al gemaakt. Dat zegt de bedenker van een milieuvriendelijker en circulair alternatief, Gert Colenbrander.

Colenbrander is oud-ingenieur 'nieuwe technieken' van Shell. Hoewel Colenbrander in eerste instantie niet welkom was, mocht hij uiteindelijk toch bij het zogeheten gebiedsoverleg in Schoonebeek (de 'ontzorgingstafel' zoals het overleg officieel heet) over het afvalwater aansluiten. Journalisten waren niet welkom.

En dat terwijl het een openbare bijeenkomst was. "Alle stukken zijn openbaar, je mag er alleen niet in", werd bij aankomst gezegd. Bij de ontzorgtafel over het afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek zijn journalistieke pottenkijkers in ieder geval niet gewenst.

Hoe zit het met het afvalwater en de alternatieven?

De NAM wil het afvalwater uit de oliewinning in Schoonebeek zelf gaan verwerken. Over liever: onder Schoonebeek. Nu pompt de NAM het afvalwater nog naar Twente, waar het in lege gasvelden wordt geïnjecteerd. In Twente moet de NAM daar na problemen en veel verzet van omwonenden mee stoppen. Voor het afvalwater is nu een leeg gasveld onder Schoonebeek in beeld. De NAM heeft al ruim voorgesorteerd: het afvalwater in het gasveld stoppen is volgens het gasbedrijf de beste optie.

Daarnaast zijn nog drie alternatieven onderzocht: al het afvalwater volledig zuiveren, zodat je het in het oppervlaktewater - zoals een kanaal - kunt lozen. Dan moet je wel een oplossing verzinnen voor de enorme berg zout die je dan overhoudt en waar geen toepassingen voor bestaan. Je kunt het water ook deels zuiveren totdat het water schoon, maar nog deels zout is, waardoor je het op zee kunt lozen. Maar ook dan houd je nog flink wat zout over.

En dan is er nog het circulaire alternatief van Gert Colenbrander: zuivering van het afvalwater in schoon water en een ingedikte zoutwatermassa. Het schone water kan opnieuw gebruikt worden in het proces van de oliewinning en de ingedikte zoutwaterstroom moet ook weer terug in het olieveld waar het vandaan kwam. Dat proces is volgens Colenbrander oneindig. Zijn alternatief is volgens hem in de onderzoeken van de NAM onterecht slecht beoordeeld, waardoor het niet goed scoort in vergelijking tot de andere manieren van afvalwaterverwerking.

'Geen Twentse toestanden alstublieft'

Colenbrander wilde dat en wat zijn alternatief nu inhoudt weleens in Schoonebeek aan de ontzorgtafel komen uitleggen. Maar daar hadden de bestuurders van de provincie, de gemeenten Emmen en Coevorden en het ministerie van Economische Zaken geen behoefte aan. Ze willen een 'rustig proces in Schoonebeek' en 'geen Twentse toestanden', zo valt op te maken uit stukken van een vorige ontzorgtafel. Bang voor verzet uit de omgeving dus. Maar een aantal instanties uit Schoonebeek wilde Colenbrander wel horen, dus stond hij er toch op de bijeenkomst in 't Aole Gemientehoes.

Henk Vredeveld van Dorpsbelangen Schoonebeek vat voor RTV Drenthe samen wat de reacties waren in de zaal: "Er is wel een realistisch alternatief voor het afvalwater van de oliewinning van de NAM in Schoonebeek. Hier moeten we zeker nog verder over praten."

Het zuiveren van het afvalwater in olie, herbruikbaar zoet water en de dikke zoutstroom kost 1 tot 2 euro per vat olie (159 liter) meer. Volgens Colenbrander een reden voor de NAM en het ministerie om vooral door te gaan op de oude voet. Het ministerie moet zorgen voor de vergunning voor de NAM, maar is ook belanghebbende: het Rijk deelt mee in de opbrengsten van de Schoonebeker olie.