Janneke Ensing wordt ploeggenote van wereldkampioen Van Vleuten

"Ja, dit is supervet", laat Ensing vanaf haar vakantieadres op Bali weten. "De laatste maand is uiterst onzeker voor me geweest. Ik kreeg onverwacht te horen dat ik toch niet bij kon tekenen bij WNT-Rotor. En omdat veel ploegen de selectie al rond hadden, was ik bang dat ik moest stoppen met fietsen."Buiten Van Vleuten rijden ook sprinter Sarah Roy en klimmer Amanda Spratt voor de Australische formatie. "Dat ik na deze moeilijke tijd uitgerekend bij Mitchelton-Scott terecht kom, is misschien wel een geluk bij een ongeluk. Voor mij was dit de afgelopen jaren dé ploeg waar ik nog wel eens graag voor zou willen rijden. Ze behoren tot de absolute wereldtop. Ze hebben de zaken goed voor elkaar en rensters krijgen kansen om zich te onderscheiden", zegt Ensing.Buiten de onzekerheid rondom haar toekomst moest Ensing ook herstellen van haar valpartij in de Boels Ladies Tour. Daarbij liep ze een breuk in haar jukboog van haar gezicht op en had ze verschillende kneuzingen en open wonden. Ook viel ze buiten de selectie voor het WK wielrennen eind deze maand in Yorkshire. "Het is jammer dat ik na m'n val niet de kans heb gekregen om me in de Tour de l'Ardeche en het WK te laten zien. Maar ik ben nu heel gemotiveerd om bij Mitchelton-Scott weer aan het werk te gaan", laat Ensing weten.Met liefde breekt ze haar vakantie twee dagen eerder af dan gepland om zich te melden bij haar nieuwe ploeg. "Ik vlieg volgende week naar Milaan. Daar heeft de ploeg haar Europese thuisbasis. Dan kunnen we kennismaken en gaan we naar materiaal kijken. Dat doen ze altijd aan het einde van het seizoen. Zodat iedereen daarna naar huis kan vliegen waar ook ter wereld", besluit een opgeluchte Ensing.