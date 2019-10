15-jarige jongen overleden na ongeluk in Beilen

Afgelopen donderdag reed een auto tegen een boom. De 18-jarige bestuurder en de 15-jarige inzittende raakten beide gewond. De jongen van 15 heeft het ongeluk niet overleefd.Het slachtoffer voetbalde bij de Beiler voetbalvereniging Fit Boys. Bestuursvoorzitter Johan Boer: "Vanavond besteden we in de teams waarin hij speelde, en in de teams van zijn broers, die ook bij ons voetballen, aandacht aan dit trieste overlijden."Over wat er zaterdag, de wedstrijddag, gaat gebeuren, wordt nog overlegd. "In ieder geval houden we voor de wedstrijden een minuut stilte, zoals gebruikelijk is."Het slachtoffer ging naar het CSG in Beilen. Bij deze school wordt vanavond voor leerlingen en ouders een inloopbijeenkomst georganiseerd. Rolf Albring is locatiedirecteur: "We hebben het nieuws vandaag gehoord. We zijn nu vooral bezig met vanavond, om iedereen goed op te vangen. In de toekomst komt er zeker een herdenkingsplek in de school."