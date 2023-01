Emmen neemt oversteekpunt Klazienaveen onder de loep na ernstig ongeluk

Wethouder René van der Weide onderkende de ernst van het ongeluk. Volgens hem is er inmiddels overleg gevoerd met de politie over de verbetering van de verkeerssituatie. "Een zebrapad kan zowel veiligheid als een schijn van veiligheid bieden. We gaan daarom kijken wat we kunnen doen aan deze situatie", zegde hij toe.