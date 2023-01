Theatergroep rond Mina Koes winnaar van Het Raspaard De Wolden

Werkgroep theaterstuk Mina Koes is de winnaar van Het Raspaard 2022 in gemeente De Wolden. De groep organiseerde vorig jaar het theaterstuk 'De moord bij het Zwarte Gat'. De prijs werd vanavond uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Zuidwolde.

"We zijn er ontzettend blij mee", vertelt voorzitter van de groep Boudewijn Bakker. "Het heeft vier jaar geduurd voordat het zover was, maar dit is dan wel de kers op de taart."

Theaterstuk uitgesteld

Ruim 140 jaar geleden werd in de buurt van veenplas Het Zwarte Gat een gruwelijke moord gepleegd op het dienstmeisje Mina Koes. Het theaterstuk gaat daarover. In 2018 begon de groep met de voorbereidingen om het verhaal tot leven te brengen. In 2020 stonden de eerste voorstellingen op de planning, maar door corona kon het toen niet doorgaan.

"Het was jammer dat het toen niet kon doorgaan", vertelt schrijver van het stuk Jan Veenstra. Tussen de lockdowns door kwam de groep met het idee om met wagenspel te komen, ook rondom Mina Koes. "Acteurs reden van dorp naar dorp met een kar. Vervolgens gingen ze dan op de straat optreden."

De jury bestond uit het college van B&W en de vorige winnaars Vera Vos en Manon Hessels van het initiatief Passie op het Platteland. In totaal maakten tien verschillende clubs aanspraak op de prijs die is bedoeld voor een bijzonder initiatief in de gemeente dat een positieve invloed heeft op de leefomgeving.

Taart