Gewapende overval op McDonald's in Emmen, politie zoekt tweetal

Na een overval op het McDonald's-restaurant aan de Hoenderkamp in Emmen is de politie op zoek naar twee mannen die te voet zijn gevlucht. Daarvoor heeft de politie burgers om hulp gevraagd.

Rond 22.15 uur hebben 'twee personen onder bedreiging van een wapen een restaurant overvallen', meldt de politie. Wat er verder precies in het fastfoodrestaurant is gebeurd en of de overvallers iets buit hebben gemaakt, is nog onduidelijk. Via een Burgernet-melding wordt gezocht naar twee blanke mannen, die in het zwart gekleed zijn. Volgens de melding dragen ze beiden een sporttas.