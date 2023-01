Tweetal overvalt McDonald's Emmen, mogelijk schot gelost

De politie is op zoek naar twee jongens rond de zestien jaar die maandagavond een gewapende overval hebben gepleegd op het McDonald's-restaurant aan de Hoenderkamp in Emmen. Volgens de politie wist het tweetal een nog onbekend geldbedrag buit te maken, waarna ze via de achterzijde van het restaurant te voet zijn gevlucht via De Hoge Loo en de Eigenhaardweg.

De overval vond rond 22.20 uur plaats. De twee liepen met bivakmutsen op het restaurant binnen, bedreigden de medewerkers achter de balie met een nog onbekend, zwartkleurig wapen en eisten een geldbedrag uit de kassa. "Hierbij is waarschijnlijk ook een schot gelost", zegt politiewoordvoerder Kim Eissen, die niet precies kan zeggen of er daadwerkelijk een schot is gelost omdat niet bekend is om wat voor wapen het gaat.

Opvallend detail

Ten tijde van de overval waren er meerdere medewerkers en restaurantbezoekers aanwezig, die volgens de politie ongedeerd bleven. "Nadat de twee een geldbedrag hadden meegekregen, verlieten ze het restaurant via de achterzijde", aldus Eissen. Vlak daarna werd via een Burgernetmelding een signalement van het tweetal verspreid, waarop vooral één detail opviel. "Een van de overvallers had een paar weggeschoren streepjes of sneetjes in een van zijn wenkbrauwen", vertelt de politiewoordvoerder. "Verder hebben de overvallers een blanke huidskleur. De ene was rond 1.70 meter lang en de ander rond 1.85."

Bij de McDonald's-vestiging kwamen na de melding van de overval vijf politieauto's, waarna de omgeving werd afgezet om sporenonderzoek te doen. "Mogelijk hebben de overvallers tijdens hun vlucht hun sporttas of bivakmutsen weggegooid", zegt Eissen, die hoopt dat camerabeelden of getuigen meer duidelijkheid kunnen geven over de identiteit van de overvallers.