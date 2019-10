Ard van der Tuuk geïnstalleerd als eerste burgemeester van Westerkwartier

De oud-PvdA-bestuurder uit Drenthe is daarmee de allereerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe Groningse gemeente die per 1 januari uit een herindeling is ontstaan. In Westerkwartier zijn de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn opgegaan.In juli werd de voordracht van Ard van der Tuuk (50) als nieuwe burgemeester al bekend. Hij was van oktober 2016 tot 1 januari van dit jaar al waarnemend burgemeester van Grootegast. Er waren negen sollicitanten voor de burgemeesterspost. Van der Tuuk, die in Schipborg woont, solliciteerde pas op de vacature toen hij hoorde dat inwoners van Westerkwartier in een enquête zijn naam hadden genoemd als 'geschikte burgemeester'.De PvdA'er was van 2011 tot 2016 gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij moest in zijn tweede bestuursperiode al na een jaar opstappen, omdat er een verschil van inzicht was met de rest van de collegeleden over zijn bestuursstijl. De breuk was opmerkelijk en baarde opzien, omdat Van der Tuuk een jaar ervoor nog Drents politicus van het jaar was.Van der Tuuk had 'een brok in de keel', toen hij hoorde dat de keuze van de vertrouwenscommissie van Westerkwartier op hem was gevallen. Wel vindt hij het jammer dat hij na twaalf jaar uit het Drentse Schipborg moet vertrekken. "Het is het een prachtig dorp. Maar dat weet je van tevoren als je solliciteert, dat hoort nu eenmaal bij het burgemeestersambt."Waar Ard van der Tuuk met zijn vrouw Anja neerstrijkt in Westerkwartier, weet hij nog niet. "Het is een grote gemeente, met 41 kernen, maar we zijn ons al druk aan het oriënteren."