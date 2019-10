Oud-nieuwschef van Radio Drenthe Egbert van der Veen overleden

Egbert van der Veen, die jarenlang in Rolde woonde en later in Assen, was één van de pioniers bij de start van Radio Drenthe in 1989. Daarvoor had hij zijn sporen verdiend in de noordelijke radio- en tv-journalistiek.Egbert van der Veen werkte van 1959 tot 1965 als radioverslaggever voor de nieuwsredactie van de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost, de toenmalige regionale radio-omroep voor Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Van 1965 tot 1972 dook Van der Veen de wereld van de televisie in. Hij werd verslaggever voor het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest van de NTS, de Nederlandse Televisie Stichting, wat later de NOS werd. Vooral zijn tv-interview in 1965 met de later verguisde amateur-archeoloog Tjerk Vermaning uit Hoogersmilde kreeg veel aandacht.De Drentse journalist maakte korte tijd een uitstapje als voorlichter van de toenmalige gemeente Borger, maar pakte in 1979 zijn journalistieke carrière weer op. Hij ging aan de slag als verslaggever bij Radio Noord. Ook Drenthe viel onder het uitzendgebied van Noord. Daarbij werden speciale Drentse uitzendingen gemaakt, totdat de provincie Drenthe tien jaar later haar eigen regionale omroep kreeg met Radio Drenthe.Egbert van der Veen was hier nauw bij betrokken. Hij was er tot 1994 coördinator van het nieuws. Daarna was hij als senior-redacteur betrokken bij de komst van TV Drenthe, dat vanaf 1995 met uitzendingen begon. Zijn laatste grote project als radioverslaggever maakte hij in 1995. Dat was een tiendelige radioserie over de Bevrijding van Drenthe, die hij in samenwerking maakte met provinciaal historicus Michiel Gerding.De uitvaart van Egbert van der Veen is maandag in besloten kring. Hij laat twee dochters en drie kleinkinderen achter.