Jan Nieboer treedt tijdelijk terug als voorzitter bij ondernemersvereniging

Amper drie kwartier duurde de besloten vergadering in Stadskanaal en daarna zwaaide de deur van het zaaltje open en meldde Nieboer dat hij 'defungeert als voorzitter'. "Dat wil zeggen dat ik op papier aanblijf, maar mijn taken neerleg. Als ik zou aftreden is er een nieuwe ledenvergadering nodig."Nieboer, die verdacht wordt van betrokkenheid bij bedreigingen tegen ondernemers die wilden meewerken aan het windpark in de Veenkoloniën, erkende dat hij vooraf voor een andere uitkomst ging. Hij wilde aanblijven als voorzitter. "Maar op de rit hier naar toe kwam ik tot een ander inzicht."In de zaal zat ook Ben Timmermans, de directeur van Avitec in Nieuw-Buinen, één van de bedrijven die een dreigbrief ontving. Timmermans besloot daarop om geen werkzaamheden uit te voeren voor windpark Drentse Monden Oostermoer.Secretaris Yung Li neemt voorlopig de rol van plaatsvervangend voorzitter van de VVBK op zich. "Ik ben wel een beetje verrast door de opstelling van Jan, maar gezien de omstandigheden van nu vind ik het een moedig besluit. Hij stelt hiermee de belangen van onze vereniging op de eerste plaats."Li benadrukt dat Nieboer op dit moment verdachte is en niet is veroordeeld. Toch vindt hij het verstandig dat de woordvoerder van Platform Storm een stap terug doet. "Er hangt toch altijd een zweem rond iemand in zo’n situatie."