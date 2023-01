Vlonderpaden populair bij fotografen: 'Geven net dat beetje extra'

Vlonderpaden zijn populair op sociale media. Fotografen zijn dol op de paden, maar ze hebben in de veengebieden ook nog een functie.

Ze worden ook wel plankenpaden genoemd. Vlonderpaden zijn verhoogde, houten paden die je vindt in natuurgebieden. Ze zijn bedoeld voor bezoekers om overheen te lopen.

Fotografen vinden het mooi

"Ik vind een vlonderpad mooi, omdat het tot de verbeelding spreekt", vertelt fotograaf Ben. Hij plaatst foto's van onder andere vlonderpaden in Drenthe op zijn account op Instagram.

"Je ziet op een vlonderpad goed de schaal van de mens in de natuur", vervolgt Ben. "Als je een foto van een landschap maakt, dan is dat gewoon een landschap. Maar als je mensen in dat landschap ziet, dan zie je hoe groot en wijd het landschap is. Dat geeft een mooi plaatje."

Functie

De vlonderpaden hebben in de veengebieden ook een functie. Het veen zorgt ervoor dat veel water blijft staan, waardoor het moeilijk is om het gebied te doorkruisen zonder dat je natte voeten krijgt.

"Dit gebied is plaatselijk heel nat", vertelt Evert Thomas. Hij is boswachter in natuur- en wandelgebied Hart van Drenthe bij Grolloo. "Dit betekent dat er voorzieningen getroffen moesten worden. In dit geval werd dit een soort verhoogd plankenpad."

Thomas vindt de paden functioneel, maar begrijpt ook waarom er zo veel mensen op afkomen. "We wilden hiermee ook een soort wildernisbeleving creëren. De route slingert een beetje door het bos. Hij gaat over slootjes heen. Het is een hele spannende route. Mensen kunnen het wel waarderen."

Instagrammable

Fotograaf Ben denkt dat foto's van vlonderpaden het goed doen op sociale media, omdat het nieuwsgierigheid opwekt bij de kijker. "Mensen zijn van nature heel nieuwsgierig. Mensen denken bij het zien van zo'n plaatje: wat lig er aan het einde van dit pad?"