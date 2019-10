Drentse landschapsfotograaf in finale Kunstenaar van het jaar

'Hartstikke leuk', noemt Boelsums de nominatie. De finaleplek in de verkiezing van Stichting Kunstweek heeft ze te danken aan populariteit bij zowel een vak- als publieksjury. "Ik was al eerder genomineerd voor deze titel. Dan zit je bij de 100 meest gewaardeerde kunstenaars van Nederland, dat is al een hele eer. Nu de finaleplek, dat is wel een aangename verrassing."In de finale neemt Boelsums het op tegen onder andere fotograaf Erwin Olaf, innovatief kunstenaar Daan Rosegaarde en de winnaar van vorig jaar Claudy Jongstra (werkt met vilt). "Het zijn indrukwekkende namen."Het publiek kan online stemmen . Voordat bekend wordt of Boelsums aan de haal gaat met de eretitel wacht er eerst nog een boekpresentatie. "Op 12 oktober wordt bij de Eduard Planting Gallery in Amsterdam een solo-expositie geopend. Dan is ook de presentatie van het boek met 100 landschapsfoto's", vertelt ze."Veel foto's zijn gemaakt in Drenthe, want ik woon in Drenthe en Drenthe is natuurlijk prachtig." De foto's doen het echter ook goed buiten de provincie- en landsgrenzen. "In België spreekt het ook aan, het zijn ook eigenlijk foto's van de lage landen met horizonnen en wolkenluchten. Maar ik exposeer bijvoorbeeld ook in New York, daar spreekt het ook aan."