Riek van Riel-Smeenge, wie kent haar nog?

"Zij is in 1879 in Assen geboren, bracht haar jeugd door in Meppel en Hoogeveen en is onderwijzeres geworden, zoals veel vrouwen. Ze kwam uit een vooraanstaande familie, verhuisde naar Amsterdam. Ze was heel ambitieus volgens mij, en wilde graag rechten studeren. Maar toen ging ze trouwen, verhuisde ze met haar man mee voor het werk, en die rechtenstudie kwam er niet meer van. Ze heeft zich wel altijd ingezet voor vrouwen en arme arbeiders, in de Veenkoloniën bijvoorbeeld. Ze kwamen hier terug, haar man werd directeur van de PTT in Emmen en zij kon in Drenthe aan de slag. En dat deed ze ook."Ze was maatschappelijk erg actief, naast haar werk zat Riek begin jaren '20 bijvoorbeeld ook in de gemeenteraad van Emmen. Teunissen vervolgt: "Ze werd schoolopziener, tot ze werd ontslagen, in 1924. Ze was ambtenaar en getrouwd en onder de 45, dus dan moest je stoppen met werken. Het was een tijd van werkloosheid dus de gedachte was ook dat je een baan bezet hield. Twee jaar later is ze weer begonnen met werken, totdat ze in 1941 weer werd ontslagen. Ze wilde wel blijven werken, maar ze kwam op voor de belangen van het voortgezet onderwijs in de Nederlandse geest en dat strookte niet met de belangen van de Duitse bezetter."Ze heeft zich ook altijd hard gemaakt voor het vrouwenkiesrecht. Teunissen: "Zo was ze onder andere de Drentse voorzitter van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en heeft ook veel werk gedaan voor de Nationale Vrouwenraad in Nederland. Het moet frustrerend voor haar zijn geweest om zo intelligent en maatschappelijk betrokken te zijn, zonder de mogelijkheid om zelfs maar te stemmen." Het vrouwenkiesrecht werd in 1919 ingevoerd, dit jaar 100 jaar geleden.Heel vaak wordt gezegd dat zij beïnvloed is door haar vader, en haar zoon ook weer door zijn grootvader, maar we kunnen haar echt niet wegstrepen daarin. Ze hadden allemaal een beetje dezelfde idealen." En straatnaamcommissies opgelet: wat Marjanne Teunissen betreft komt er alsnog een Hendrika van Riel-Smeenge straat, -park of -bankje.Het hele gesprek met Marjanne Teunissen is zondagmiddag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna via uitzending gemist en de podcast. De hele maand oktober bespreken we wekelijks een van de vrouwen uit het nieuwe boek van Marjanne Teunissen: 'Krachtstroom. Spraakmakende vrouwen in Drenthe'. We mogen ook wekelijks een boek verloten. Kans maken? Mail drenthetoen@rtvdrenthe.nl