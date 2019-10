Mobiele bioscoop Midden-Drenthe trekt volle zaal

Een filmhuis in een gemeente met alleen maar dorpen, het idee was ambitieus want kan hoe kan dat uit? Door een creatieve insteek en een mooie samenwerking is het de dorpen in de gemeente Midden-Drenthe gelukt.“Je kon hier wel eens naar de film, maar dan was het een beamertje en een scherm en dat is het dan. Maar nu hebben we echt geluid rondom, zodat je echt dezelfde ervaring hebt als in de bioscoop”, vertelt Astrid Ottes van Podia Midden-Drenthe.De installatie is mobiel en dat houdt in dat het op verschillende plekken kan worden opgebouwd. Eén keer in de maand wordt er een film vertoond in café Meursinge in Westerbork en twee weken later bij De Rode Kater in Beilen. Zo hoopt de organisatie op publiek uit beide dorpen, want kiezen voor een vaste plek bleek lastig vertelt Ottes.“Mensen uit Westerbork gaan niet zo snel naar Beilen en visa versa. Dus om toch een groter gebied te bereiken, hebben we ervoor gekozen het in beide locaties te doen. Misschien komt er ooit nog eens een locatie bij. Ook met CRAS in Smilde willen we kijken of we kunnen samenwerken.”Ondanks verschillende eerdere initiatieven had volgens initiatiefnemer Otto Krediet de gemeente Midden-Drenthe niets structureels op de kaart staan. Dat terwijl cultuur volgens hem zo belangrijk is. “Cultuur, dat verzet je zinnen, dat geeft je een ander wereldbeeld, dat kan je andere ideeën geven. Cultuur kan je helpen om als samenleving stappen te zetten en mooie dingen te doen. Dus daar willen we graag ons steentje aan bijdragen.”Cultuur komt in de vorm van een filmhuis volgens Krediet daarom ook beter tot zijn recht dan in de vorm van een bioscoop. “Als je naar de bioscoop gaat in Assen of in Hoogeveen dan kom je uit de zaal en dan sta je in de tl-lampen. Hier gaan we een sfeertje maken, hier sta je in de kroeg, het is meer dan alleen een film zien, maar we willen ook interactie tussen de mensen.”De première in Westerbork trok gisteravond een volle zaal en de reacties op het initiatief waren positief. “Het is uniek hoe dit tot stand is gekomen. De entourage is natuurlijk wel anders dan in een bioscoop, maar dat vind ik juist wel leuk”, vertelt één van de eerste bezoekers die ook voor de voorstelling in Beilen alvast haar kaarten heeft besteld. “Het voegt echt iets toe.”