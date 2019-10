Veel Drenten zien niets in rookverbod op terras

57,3 procent van de Drentse respondenten zegt het helemaal niet eens te zijn met de stelling dat het verboden moet worden om op een terras van een café of restaurant te roken. Iets minder dan 32 procent is het er wel mee eens. De rest staat er neutraal in of heeft geen mening.Landelijk zijn de meningen verdeeld. Ruim 46 procent van de Nederlanders wil een rookverbod op het terras. Vier op de tien van de respondenten zijn tegen.In de provincie Overijssel zijn de meeste mensen voor zo'n rookverbod. Ruim 54 procent in onze buurprovincie is voor. In Utrecht zijn de minste mensen het met de stelling eens.De laatste jaren wordt het roken in de horeca door regelgeving vanuit de overheid steeds meer teruggedrongen. Sinds 2008 is er een rookverbod in cafe's, maar mocht er nog gerookt worden in rookruimtes. De Hoge Raad besloot vorige week dat het laatste ook niet meer mag.Op het terras geldt nog geen algeheel rookverbod, maar steeds meer horeca-eigenaren verbieden wel het opsteken van een sigaret. Uit cijfers van Clean Air Nederland blijkt dat het aantal (deels) rookvrije terrassen in Nederland, vergeleken met de cijfers van vorig jaar, flink zijn toegenomen