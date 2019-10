Nieuw leven voor korenmolen De Bente

Van schoolmeester naar molenaar: 'Hier kon ik echt mijn energie in kwijt'

In Drenthe staan tweeëndertig werkende molens die allen bemand worden. De gemiddelde leeftijd van de molenaars neemt toe maar er zijn ook jonge molenaars die het stokje overnemen. Een van hen is Marijn Sijbom die samen met collega-molenaar Vincent Mepschen molen De Bente in Dalen draaiende houdt.Sijbom groeide op in Dalen waar twee molens staan: molen Jan Pol en molen De Bente. In de tijd dat de molen Jan Pol gerestaureerd werd, zat hij op de basisschool die ernaast staat. "Dat was erg imposant, die hijskranen, er werd getimmerd aan de molen en er werden nieuwe wieken aangezet. Dat is mijn trigger geweest om met molens bezig te gaan."De Bente is een korenmolen die in 1814 gebouwd werd, nadat zijn voorganger door de Fransen in de fik was gestoken. In 1976 is de molen gerestaureerd door de gemeente Dalen en sinds december vorig jaar is hij eigendom van Stichting Het Drentse Landschap. Dat was ook het moment dat beroepsmolenaar Hans Petit met pensioen ging.Sinds april 2019 proberen Sijbom en zijn collega weer een beetje reuring in de molen te krijgen. "In Zuidoost-Drenthe hebben we gelukkig een aantal jonge molenaars maar het molenaarsbestand vergrijst. Daarom vind ik het belangrijk om die kennis door te geven en om jonge mensen enthousiast te maken. Het is een mooi stukje geschiedenis. De molen komt uit 1814 en werkt nog steeds."