Politie tast nog in duister bij Asser autobranden

Het nieuwe jaar is net tien dagen begonnen, maar in Assen zijn er al ondertussen al vier autobranden geweest. Daarbij tellen de twee van nieuwjaarsnacht nog niet eens mee. De politie gaat niet uit van een dader of dadergroep of een werkwijze. Dat maakt onderzoek doen naar de daders lastig.

Ook vorig jaar was het tientallen keren raak in de provinciehoofdstad. De politie heeft al meerdere verdachten opgepakt, maar dat mocht niet baten. De branden gaan door.

'Ingewikkelde onderzoeken'

Politiewoordvoerder Kim Eissen laat weten dat de branden van de afgelopen week nog volop in de onderzoeksfase zitten. "Het zijn ingewikkelde onderzoeken, waarbij er wordt gekeken naar allerlei soorten scenario's. Wij zijn alles nog aan het onderzoeken en daarbij wordt altijd gekeken naar een verband. Maar in dit verband gaan wij uit van losse casussen."

Alle autobranden in de provinciehoofdstad worden dus behandeld als losse zaken. Hierbij kijkt de politie naar wat eraan vooraf is gegaan en wat er is gebeurd. "Hierbij kunnen wij de hulp van de burgers goed gebruiken. Als zij iets zien gebeuren, laat het ons weten."

Inwoners zijn verdeeld

Een rondje langs verschillende buurthuizen in Assen levert verdeelde reacties op. In buurthuis De Schulp in Assen-Oost was een nieuwjaarsborrel van een vrouwenvereniging. Deze hadden er zeker van gehoord, maar maakten zich op dit moment geen zorgen over hun eigen auto. Ook de mannen die rondom de biljarttafel stonden, maakten zich nog geen zorgen over hun auto's. Daarbij moet wel gezegd worden, dat deze mensen niet in de buurt wonen van de plek waar een auto is uitgebrand.

In de MaasStee in Pittelo was het rustig. Een van de beheerders van het gebouw kon vertellen dat er nog niet over onrust rondom de autobranden was gesproken aan de bar.

Bij het winkelcentrum aan de Nobellaan maken de inwoners zich meer zorgen. Een aantal woont in de buurt van de Klenckestraat waar afgelopen week voor de tweede keer een auto uitbrandde. Het waren twee auto's van dezelfde eigenaar. Iemand gaf zelfs aan, ze wilde anoniem blijven, dat ze haar auto nu wegzet omdat ze bang is dat die van haar binnenkort aan de beurt is.

'Het blijft in je hoofd spoken'

Toch snappen de meeste inwoners wel dat mensen zich zorgen maken. "Je leest het toch overal en dan blijft het wel in je hoofd zitten. Dan ga je nadenken wat als het mijn auto is", vertelt een bezoekster van de Schulp.

Een groepje dames dat aan het werk is in de tuin bij buurthuis de Componist in de wijk Noorderpark kunnen het niet begrijpen dat iemand zoiets doet. "Je moet gewoon met je handen van andermans spullen afblijven. Ik snap het niet dat je zoiets doet." Een van deze vrouwen maakt zich zoveel zorgen, dat ze nu zelfs camera's heeft aangeschaft om haar huis te bewaken.

50PLUS ongerust

Ook in de gemeentepolitiek maken enkele raadsleden zich ongerust. Zo ook Dries Zwikker van de 50PLUS. "Ik vind het verontrustend wat er gebeurt. Het is heel erg. Wij als 50PLUS staan erin dat er meer moet gebeuren. Maar achter de schermen gebeurt er genoeg. De driehoek is er goed mee bezig."

Zwikker is vooral bang dat het in de toekomst een keertje mis gaat. "Dat er slachtoffers gaan vallen, dat moet natuurlijk niet. Daar maak ik mij zorgen om, dat huizen ontruimd moeten worden. Daar zijn wij bang voor."

'Meer surveilleren'