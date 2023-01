Rechtszaak in Griekenland tegen Pieter Wittenberg begonnen

De 75-jarige reddingswerker Pieter Wittenberg uit Peest staat vandaag voor de rechtbank in Griekenland. Op het eiland Lesbos staat hij samen met nog 23 andere reddingswerkers terecht. Wittenberg wordt onder meer verdacht van spionage en mensensmokkel tijdens de vluchtelingcrisis op de Griekse eilanden in 2016 en 2017. Hem hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd.

Ebel Jan van Dijk is de woordvoerder van Wittenberg en zijn vrouw Liesbeth en is ook in de Griekse rechtszaal aanwezig om het echtpaar te ondersteunen. "Pieter ondergaat de rechtszaak in een bepaalde staat van gelatenheid", vertelt hij vanuit de rechtbank. "Hij is er vrij nuchter onder en heeft vertrouwen in de goede zaak. Hij weet dat wat hij gedaan heeft, goed is en zou het ook opnieuw doen als hij weer voor dezelfde keuze zou staan. Hij voelt zich niet schuldig aan welke aantijging dan ook en heeft vertrouwen in een goede afloop."

Buiten de rechtbank gebeurt er volgens van Dijk van alles. "Het is een behoorlijk circus en deze zaak krijgt veel aandacht van ook de internationale pers. Er staan zelfs mensen met spandoeken buiten. Dus ja, er gebeurt het nodige hier."

De rechtszaak is in Griekenland om tien uur, negen uur Nederlandse tijd, begonnen. Tot nu toe gaat het volgens Van Dijk vooral nog over de vele bezwaren die zijn ingediend rondom de verschillenden aanklachten. "De inhoudelijke behandeling is nog niet begonnen." Het is voor de Nederlander lastig om de zaak te volgen. "Via waarnemers, advocaten en tolken proberen we de zaak zo goed mogelijk mee te krijgen. Ook mensen in de zaal proberen voor ons te vertalen wat er gebeurt. Voor Griekse begrippen is dit heel normaal maar het is best chaotisch."

Van Dijk verwacht niet dat het vandaag nog tot een inhoudelijke behandeling van de zaak komt, laat staan een uitspraak. "Er is vandaag waarschijnlijk te weinig tijd om alle bezwaren te behandelen. Daar gaan ze mogelijk later deze week mee verder en daarna wordt besloten hoe de inhoudelijke behandeling zal gaan."

Steun van Amnesty International

"Naarmate het dichterbij komt, wordt het steeds spannender", zeI Wittenberg een kleine week geleden, enkele uren voordat hij de bus pakte naar Schiphol om daar op het vliegtuig te stappen naar Athene. "De afgelopen tijd heb ik geprobeerd mijn rust te pakken. Maar dat lukt niet, want er gebeurt van alles. De komende dagen wordt nog van alles geregeld, in samenwerking met Amnesty International."

Wittenberg staat niet alleen in zijn strijd tegen justitie in Griekenland. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International sprak zich uit tegen vervolging. De zaak laat volgens Amnesty zien hoe ver de Griekse autoriteiten gaan om mensen te ontmoedigen vluchtelingen te helpen. Ook werd een solidariteitsbijeenkomst gehouden in het Amsterdamse Westerpark, waar zo'n zestig mensen op afkwamen. Daarnaast heeft Wittenberg de steun van Human Rights Watch.