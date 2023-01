Rechtszaak in Griekenland tegen Pieter Wittenberg gaat vrijdag verder

De rechtszaak is in Griekenland om tien uur, negen uur Nederlandse tijd, begonnen. Tot nu toe gaat het volgens Van Dijk vooral nog over de vele bezwaren die zijn ingediend rondom de verschillenden aanklachten. "De inhoudelijke behandeling is nog niet begonnen." Het is voor de Nederlander lastig om de zaak te volgen. "Via waarnemers, advocaten en tolken proberen we de zaak zo goed mogelijk mee te krijgen. Ook mensen in de zaal proberen voor ons te vertalen wat er gebeurt. Voor Griekse begrippen is dit heel normaal maar het is best chaotisch."