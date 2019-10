De kunstpassie van Veenkoloniale fabrikanten

Voor het eerst in 100 jaar hangen ze weer naast elkaar: de grote schilderijen die aardappelmeelfabrikant Willem Albert Scholten in opdracht liet maken. Ze sierden de muren van het Scholtenshuis aan de Grote Markt in Groningen en hangen nu in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Scholten was niet de enige fabrikant die kunst liet maken of verzamelde, ontdekte conservator Elise van Ditmars van het Veenkoloniaal Museum.

Terwijl we door de eerste zaal van de tentoonstelling lopen, vertelt zij: "In de Gouden Eeuw van de Veenkoloniën, de 19e eeuw, schoten de fabrieken hier als paddenstoelen uit de grond. Aardappelzetmeel- en strokartonfabrieken en houtzagerijen. De directeuren van de fabrieken waren niet zelden gepassioneerde kunstverzamelaars. Wat opvalt is dat het bepaald niet alleen gaat om portretten in opdracht, of fabrieksgezichten. Van Ditmars: "De fabrikanten hadden een veel bredere interesse, zo kochten ze bijvoorbeeld ook werken van voor die tijd zeer moderne en zelfs omstreden kunstenaars."De expositie toont een brede selectie van al deze werken. Van Ditmars had er een hele klus aan om deze expositie bij elkaar te zoeken. "Uit onze eigen collectie kwamen natuurlijk werken, maar ook uit particulier bezit en uit bruikleen van andere musea. Het was een hele speurtocht."Indrukwekkend is de collectie van de fabrikant E.J. Duintjer (1873-1956). Die kon, zoals hij zei “van aardappelmeel alleen niet leven” en bouwde een indrukwekkende kunstcollectie op. "Hij had één van de belangrijkste Nederlandse particuliere kunstverzamelingen van zijn tijd," zegt van Ditmars, "en hij was niet bang om ook heel moderne werken aan te schaffen. In zijn verzameling zaten bijvoorbeeld ook werken van Picasso."Het hele gesprek met Van Ditmars is te horen in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen, op zondag 6 oktober van 14.00-16.00 uur. Daarna terug te luisteren via uitzending gemist en de podcast.