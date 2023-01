Spoor Hoogeveen in juni op de schop, vlak voor TT klaar

Prorail gaat in juni de werkzaamheden aan de spoorboog bij Hoogeveen afronden. Dat betekent dat er twee weken lang geen treinen kunnen rijden tussen Assen en Meppel.

Op donderdag 8 juni beginnen de werkzaamheden iets na middernacht. In de vroege ochtend van donderdag 22 juni wordt de laatste hand gelegd aan de klus.

Normaal gesproken gebruikt Prorail het liefst zoveel mogelijk weekenddagen voor werkzaamheden, maar dat komt niet uit vanwege de TT. Die wordt in het daaropvolgende weekend gehouden. "Dan moeten de treinen weer rijden", laat een woordvoerder weten. Volgens ProRail is de planning van donderdag tot donderdag 'uitzonderlijk'.

Vorig jaar mei werd er begonnen met grootschalige werkzaamheden bij Hoogeveen. Ook overwegen en het station zelf kregen een opknapbeurt. Maar vanwege materiaaltekort lukte het ProRail niet de werkzaamheden aan de spoorboog in een keer af te ronden.

Nu moeten intercity's rond Hoogeveen nog afremmen en mogen ze maximaal 80 kilometer per uur. In de nieuwe situatie kan Hoogeveen met 140 kilometer per uur gepasseerd worden, dat levert de treinen tussen Zwolle en Groningen een tijdwinst van 74 seconden op.