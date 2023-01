Hoogevener Wim Annen (75) koopt kerken om geloof in stand te houden: ‘In Drenthe vijf op het oog’

Het aantal kerkgangers in Nederland neemt steeds verder af, maar Hoogevener Wim Annen (75) hoopt dat het tij keert in de toekomst. Daarom koopt hij kerken in Nederland, want zodra mensen weer gebruik willen gaan maken van godshuizen moeten ze wel beschikbaar zijn vindt hij.

"Dat ze verdwijnen in Nederland vind ik een groot probleem", vertelt Annen. "We zien nu dat er minder kerkgangers zijn, maar ik denk oprecht dat over dertig of veertig jaar weer toeneemt."

Inmiddels heeft hij vier godshuizen in zijn bezit. De hervormde kerk in Pesse, de gereformeerde kerk in Zuidwolde (Groningen), de Baptistenkerk in Doetinchem en de katholieke kerk in Meddo. Wat hem betreft komen er nog velen bij. "In Drenthe heb ik er ook vijf op het oog", maar daar kan hij nog niet zoveel over vertellen. Daarover later meer.

Geen wooncomplex of restaurant