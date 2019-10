Minister Bruins: spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal komt niet terug

“Ik snap heel goed dat niet iedereen er gelukkig mee is, maar de spoedposten zoals ze waren komen niet terug”, aldus Bruins. Vooral het tekort aan personeel voor de SEH is daarvan de reden, maar ook komen er relatief weinig patiënten.Hij prees Treant en de andere betrokken partijen dat ze gezamenlijk een koers hebben uitgezet om de zorg zo veel mogelijk te behouden. “Ze anticiperen op de toekomst. Er is nu weer perspectief voor de komende tien jaar, dat hebben ze goed gedaan.”De woorden van Bruins vielen bij Henk van Greven van de SP niet in goede aarde. “Ik vind het bizar dat de minister het woord knap in de mond neemt. Want we praten hier over afbraak.”Bruins ging ook nog in op het schrappen van 500 banen bij de Treant Zorggroep. “Ik heb goede hoop dat de betrokken medewerkers snel weer onder dak zijn. Ook komt er een sociaal plan en de verschillende ziekenhuizen zitten nu om tafel voor een soepele overgang. Ik volg dit zelf op de voet en heb vertrouwen in een goede afloop, want er zijn veel mensen nodig in de zorg.”Bij het debat werd ook gesproken over ambulances. Door het sluiten van de SEH’s in ziekenhuis Bethesda en het Refaja ziekenhuis zal er meer een beroep worden gedaan op ziekenwagens.Tegelijk werd de afgelopen dagen duidelijk dat de aanrijtijden van ambulances onder druk staat. In het debat kwam naar voren dat in 17 van de 24 regio’s de wettelijke normen niet worden gehaald. Of dat ook in Drenthe zo is, is door de onderzoekers niet naar buiten gebracht.Volgens directeur Victor Verrijp van UMCG Ambulancezorg voldoet de Drentse ambulancezorg net niet aan de norm. “Maar wij zijn zeker niet het slechtste jongetje van de klas. De norm is dat we in 95 procent van de gevallen na een spoedmelding via 112 bij de patiënt zijn. Wij zitten op 93 procent.”UMCG Ambulancezorg gaat een extra ambulance in Hoogeveen stationeren en er komt een extra ambulancepost in Zweeloo. Verrijp verwacht dat de Drentse ambulances in de loop van volgend jaar aan de norm voldoen.