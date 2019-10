Organisatoren boerenprotest roepen op om voorlopig geen actie te voeren

Gisteren ging in meerdere WhatsApp-groepen de oproep rond voor een nieuw protest. De groep boeren riep op om vliegveld Schiphol te bezetten. Naast de Farmers Defence Force (FDF) liet ook Agractie gisteren weten de actie niet te steunen.In het bericht van Farmers Defence Force staat dat er begrip is voor een alle emoties: 'het is namelijk ook onze toekomst'. Maar 'mocht er nu een nieuwe actie opgezet worden door diverse anderen, dan verliezen we alle waardering ook van de overheid en van de politie.'Mark van den Oever van de FDF bevestigt de echtheid van het bericht dat via sociale media is verstuurd. Volgens Van den Oever hadden 'kwajongens' het idee geopperd om te protesteren op 29 oktober. "We wilden zo laten weten dat we dit niet steunen. Het is nu rustig in de appgroepen."De FDF wil vier weken wachten voordat er mogelijk nieuwe acties wordt ondernomen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid werk en tijd die het kost om een protest te organiseren. In de tussentijd is de politiek aan zet om iets te regelen. 'Daarna zullen we plannen maken voor een nieuwe actie die we ook gaan uitvoeren indien nodig!', staat in het bericht.