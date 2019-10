Eerste kinderburgemeester van Assen is 11-jarige Zenna Siahaija

Zenna werd 12 september al geïnstalleerd als lid van de eerste Kinderraad van Assen. Die telt 31 kinderraadsleden . Daarvan wilden elf kinderburgemeester worden.Na een presentatie kwam Zenna gisteren als favoriet uit de bus, zij kreeg de meeste stemmen van de kinderraadsleden. Loco-kinderburgemeester is de 11-jarige Luna Venema geworden, zij zit op christelijke basisschool De Regenboog.Zenna Siahaija maakte er drie weken geleden voor TV Drenthe al geen geheim van dat ze de ambitie had om de eerste kinderburgemeester van Assen te worden. Haar missie is rondzwervend plastic afval uit de stad te verbannen en meer speelplekken voor kinderen te realiseren, zo vertelde ze.Tijdens een speciale raadsvergadering op 10 oktober worden Zenna en Luna geïnstalleerd door de gemeenteraad en burgemeester Marco Out. De kinderburgemeester krijgt dan ook een speciale ambtsketen omgehangen. Voor de kinderburgemeester van Assen is door leerlingen van CS Vincent van Gogh een ambtsketen ontworpen en gemaakt, in samenwerking met een edelsmid.De kinderraad is door de gemeente in het leven geroepen, om de jeugd meer bij de politiek te betrekken en ook invloed te geven. De kinderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die kinderen in de stad aangaan.