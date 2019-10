Op pad in de Drentse natuur: belevingspaden

Op pad in de Drentse natuur: het Hart van Drenthe

We zetten een aantal van die paden voor je op een rijtje.Dit pad van ongeveer drie kilometer ligt bij Zwiggelte . Je kunt er in bomen klimmen, hutten bouwen, sporen zoeken en er is een speurtocht te verkrijgen. Onderweg krijg je informatie en opdrachten om meer te weten te komen over vogels, zoogdieren, insecten en planten.Trek je schoenen en sokken uit en wandel door de natuur op blote voeten. Je voelt het zand tussen je tenen, het koele water over je voeten en hier en daar een prik van dennennaalden of takjes. Dit pad van ongeveer twee kilometer ligt bij het Buitencentrum in de buurt van Appelscha De tocht van bijna drie kilometer gaat dwars over de heide en door de bossen van het Drents-Friese Wold. Onderweg kun je water oppompen, in een vliegtuig klauteren, dierensporen raden en een plaggenhut bekijken. Kijk goed om je heen, wie weet wat je nog meer ziet...Dit pad start in een speeltuin met glijbanen, schommels en een kabelbaan. Uitgespeeld? Volg dan de pijlen naar een insectenhotel, een sportkooi, houten dieren, boomhutten en klimtouwen. Ook kun je met Boris de bosmuis een speurtocht volgen. Zo ontdek je het bos en leer je meer over de bewoners.In het Hunzebos bij Exloo is een nieuwe speelroute van twee kilometer geopend. Je kunt er klimmen, springen, zwiepen en balanceren. En als je de app download en gebruik maakt van een VR-bril zie je hoe het gebied er in de ijstijd uitzag. Speel spelletjes onderweg, leer van alles over de sabeltandtijger en wie weet sta je oog in oog met een mammoet.