Wildlands: cijfers in de lift en een interactieve ijsberenattractie

Wildlands in Emmen trok vorig jaar 830.000 bezoekers, het aantal abonnementen is in twee jaar tijd verdubbeld naar 40.000 en het park scoorde goed met Wildnights. Dat evenement was met 40.000 bezoekers de drukste editie ooit. Voor vertrekkend dierentuindirecteur Erik van Engelen een fraai afscheidscadeau.

"We zijn hier zeer tevreden over", zegt hij. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de toekomstplannen. De komende tien jaar zet Wildlands in op verduurzaming. En dan gaat het niet alleen om energiebesparing en minder CO2-uitstoot, maar ook om dierenwelzijn en het aanbieden van vegetarisch eten in de restaurants.

Voor dit jaar trekt het Emmer dierenpark ook nog een nieuw blik projecten open. Zo wordt het ijsberenverblijf omgetoverd in een interactieve attractie, ondergaat het Dogondorp een uitbreiding en wordt er achter de Jungolakas een heuse voedseltuin aangelegd.

Coronacrisis

De bezoekerscijfers komen weer in de buurt van die van voor de coronacrisis. In 2019 wist het park nog 930.000 bezoekers te trekken. In de daaropvolgende jaren halveerde dit aantal. Van Engelen wijst daarbij naar de lockdowns die opgelegd werden vanwege corona.

De eerste drie weken van januari vorig jaar moest het park de deuren vanwege het virus ook nog gesloten houden. Over het financiële resultaat kan Van Engelen nog niets zeggen. Dat wordt in april bekendgemaakt. Het enige dat de directeur er nu over kwijt wil is, dat de cijfers positief zullen zijn. Vooral de horeca heeft het daarbij goed gedaan.

64 miljoen euro

Wildlands heeft nog een rekening openstaan van 64 miljoen euro bij de gemeente Emmen. "In de afgelopen vier jaar hebben we beter gedraaid dan begroot", legt Van Engelen uit. In totaal is 5 miljoen euro meer ingelopen op de schulden dan was gepland.

Daarnaast kreeg het park de beschikking over een regeling waarmee de dierentuin tot 13 miljoen euro 'rood' mag staan bij de gemeente Emmen. Deze regeling werd vorig jaar verlengd tot juli 2023. Of dit opnieuw gaat gebeuren, kan Van Engelen nog niet zeggen. "Maar we hebben hier slechts in beperkte mate gebruik van gemaakt en grotendeels ook al afgelost."

Energiebesparing

Inmiddels heeft Wildlands de lijnen uitgezet voor een nieuw tienjarenplan. In de afgelopen vier jaar lag het accent op het park weer uit het financiële slop halen. Nu de stabiliteit volgens Van Engelen gevonden is, worden de baken verlegd naar duurzaamheid.