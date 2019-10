'Er is geld om bakkers om te scholen tot lasser'

De wervingsdagen worden gehouden bij het opleidingscentrum van TSH Vakopleidingen. Rondom hun pand op het Emmer industrieterrein werden tal van demonstraties gegeven om het beroep te promoten."We hebben meerdere doelen verbonden aan de wervingsdagen. We willen jongeren enthousiast krijgen voor lassen en techniek. Daarnaast willen we mensen die al werkzaam zijn als lasser aansporen om meer scholing te volgen zodat ze hun vaardigheden kunnen uitbreiden. Tot slot is er ook ruimte voor zij-instromers. Mensen die nu in een hele andere sector werkzaam zijn kunnen in relatief snelle tijd omgeschoold worden tot lasser", legt vakdocent Harold Scholing uit.Helga Knoops van Servicepunt Techniek helpt bedrijven aan nieuwe krachten. "Iedereen die wil, kan en gemotiveerd is kan scholing volgen. Er is budget zodat we bijvoorbeeld bakkers kunnen omscholen tot lassers. Op deze manier bieden wij mensen een hele nieuwe loopbaan aan. We willen deze dagen vooral laten zien wat het vak met zich meebrengt."In totaal komen er meer dan 200 scholieren uit de gemeente Emmen naar de wervingsdagen. Zo ook Marcel uit Erica: "Ik heb veel dingen gezien, het valt mij niet tegen. Van tevoren dacht ik dat ze dezelfde dingen deden als wij op school doen. Dat is echt niet zo. Hier krijg je een veel bredere indruk van het lassen en wat de mogelijkheden zijn. Het lijkt mij echt een uitdagend beroep."