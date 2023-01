Leeuw Jafar vertrekt uit Wildlands

Voor mannetjesleeuw Jafar zitten zijn dagen in Wildlands erop. Het roofdier gaat de dierentuin in Emmen verlaten. Voor hem wordt momenteel uitgekeken naar een ander adres.

Jafar kwam in september in het nieuws na een ruzie met leeuwin Tia. Tussen de twee ontstond een vechtpartij die dodelijk afliep voor Tia. Jafar was een maand eerder ingevlogen vanuit Frankrijk, maar zijn aankomst leidde tot spanningen tussen de leeuwen.

Volgens dierentuindirecteur Erik van Engelen is Jafar sinds het incident gescheiden van de dames. "Het botert niet en we kijken daarom naar een andere plek voor Jafar. We willen geen risico lopen op herhaling." Voor Jafar komt er een nieuw mannetje in de plaats.