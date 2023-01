Eis: Assenaar 4,5 jaar cel in voor omvangrijke helpdeskfraude

Een 24-jarige man uit Assen heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan helpdeskfraude, die op grote schaal is gepleegd. Tegen de man is een celstraf van 4,5 jaar geëist.

De Assenaar was volgens het OM vanaf september 2021 actief in het online oplichten en bestelen van vooral oudere mensen. Uiteindelijk deden 64 gedupeerden aangifte. De schade liep op tot ruim 650.000 euro, waarvan ruim drie ton in de zakken van de Assenaar en mededaders wegvloeide, aldus het OM.