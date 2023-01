Restaurant Yankee Doodle sluit de deuren in Assen vanwege personeelstekort: 'Het is een triest verhaal'

Restaurant Yankee Doodle in Assen sluit per direct de deuren vanwege een tekort aan personeel. Eigenaar Gunhar Koops neemt afscheid van zijn eethuis met Amerikaans concept.

"Het is heel triest", vindt de 49-jarige eigenaar Koops. Gistermiddag hakte hij de knoop door om per direct te sluiten en lichtte hij het personeel in. Sindsdien zijn de deuren aan de Borgstee in Assen gesloten. "Sinds corona staat het bedrijf onder druk. We hebben schulden opgebouwd door de pandemie. We hebben in Assen alles geprobeerd om het op poten te houden. Na de coronaperiode wilden we weer opbouwen, maar het lukte ons niet om de achterstanden weg te werken."

Probleem na probleem

In 2020 breidde de keten nog uit met een filiaal in Groningen, om na slechts twee weken weer te sluiten vanwege de coronapandemie. Daarna stapelde probleem na probleem zich op in het Asser eethuis. De stijgende inkoop-, energieprijzen en lonen en het personeelstekort doen het restaurant uiteindelijk de das om. "Vooral dat laatste speelt een rol, want hierdoor kunnen we minder mensen bedienen dan we eigenlijk willen en kunnen. Ik denk dat ik wel vijftien man mis op de vloer."