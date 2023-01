PvdA en SP Emmen: tandje bijzetten met uitrol schoolontbijt

Het leven is in de afgelopen maanden duur geworden. Boodschappen, de energierekening, brandstof. Iedereen voelt het in de portemonnee. "Er zijn gezinnen die maar moeilijk kunnen rondkomen", aldus Richard Zuiderveld (PvdA). "Met als gevolg dat er soms kinderen zonder ontbijt naar school gaan."

Zuiderveld, zelf werkzaam in het onderwijs, weet waarover hij praat. "Met een lege maag naar school, het is is slecht voor de gezondheid, maar het tast ook het leervermogen aan. Kinderen kunnen zich in die gevallen ook minder goed concentreren. Wat mogelijk weer leidt tot leerachterstanden." Komt ook nog eens bij dat in gemeente Emmen het percentage gezinnen dat in armoede leeft hoger is dan in de rest van Nederland en Drenthe.