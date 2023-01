Bewoner chaletpark Het Timmerholt: 'Ik wil hier niet weg'

De gemeente Midden-Drenthe buigt zich vanavond over een ingewikkeld besluit. Het college stelt voor om bewoning op vier vakantieparken niet langer toe te staan. Dat is tegen de zin van de bewoners van de parken. Ze missen een duidelijke onderbouwing en vrezen dat het grote geld leidend is.

Werner Slot woont op chaletpark het Timmerholt in Westerbork. Hij is een van de bewoners die niet snapt dat de gemeente permanente bewoning op parken wil verbieden uit vrees voor ondermijning en criminaliteit.

"Het is hier geen Fort Oranje", zegt Slot, doelend op een bekende Brabantse probleemcamping. "In de 24 jaar dat ik hier woon heb ik maar twee keer de politie gezien en dat was voor een verkeerd geparkeerde auto en een lekkende gasfles van een barbecue."

"De mensen die hier wonen, willen er iets van maken", vervolgt hij. "De gevaren zitten hem in de situaties waar juist geen sociale controle over is. De woningen die verhuurd worden en waar je niet voor ingeschreven hoeft te zijn."

Mensen die elders niet meer terecht kunnen

Slot is er zelf in 1998 komen wonen, aanvankelijk tijdelijk vanwege een relatiebreuk. Volgens hem wonen veel mensen op recreatieparken, omdat ze ergens anders niet meer terecht kunnen en moeilijk aan een huis kunnen komen.

Sinds 2006 gedoogt de gemeente Midden-Drenthe dat Slot permanent op het park woont. Nu, 17 jaar later is dezelfde gemeente Midden-Drenthe voornemens om alle permanente bewoning op het park af te keuren.

"Idioot", vindt Slot. "Het is al 24 jaar aanmodderen hier. In 2006 wilden ze het juist precies andersom en heb ik mij in laten schrijven. Ze hebben hier zelf bewoners heen gestuurd. Het is volstrekte willekeur en afhankelijk van welk poppetje er zit."

Hij ziet de plannen van de gemeente met lede ogen aan, want ondanks dat het nooit de intentie van Slot was om er langer te blijven, heeft hij inmiddels zijn bestaan opgebouwd op het park. Zijn drie kavels op het chaletpark vormen samen een riant optrekje. "Je hebt hier vrijheid. Ik zou voorstander zijn van een dubbelbestemming van recreëren en permanent wonen. Daar wil de gemeente niet aan beginnen omdat het park dan niet 'vitaal' genoeg is. Maar dat hebben ze zelf zover laten komen door alle vakantieparken hieromheen toe te staan."

Timmerholt

Een algeheel verbod op permanent wonen op chaletpark Timmerholt vindt hij onverstandig. Chaletpark Timmerholt wordt omringd door twee grote, massaal opgezette recreatieparken van bij elkaar een kleine driehonderd huisjes. Het kleine lapje grond er tussenin kent 60 verschillende kavels met verschillende eigenaren.

"Dat is het probleem, iedereen wil hier iets anders", legt Slot uit. "Een derde is eigenaar en woont hier permanent, een derde huurt het huis en woont er en een derde gebruikt het voor recreatie voor zichzelf. Het is een ingewikkelde constructie."

Droomhuis

De bewoner begrijpt dat het een ingewikkelde puzzel is om alle belangen te verenigen in goed beleid. "Maar kijk je naar het project Lievingerveld, een nieuwbouwwijk in Beilen met weinig spelregels, dan kan het wel. Daar mogen bewoners zelf hun woningen ontwerpen en delen ze de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen."

Volgens Slot speelt er nog iets anders mee. Een vakantiepark is lucratiever voor de gemeente, denkt hij uit eigen ervaring. Slot mocht zélf niet op grond bouwen, maar een andere partij wel. Hij kijkt naar de Drentse Lagune met de strandvilla's. "Typisch dat dit dan wel kan. Ik wil niet te veel zeuren, maar door dit soort dingen lijkt het gemeenten alleen maar om het grote geld te gaan. Die parken leveren ze geld op."

"Zie je dat?", hij wijst naar Westerbork, het dorp dat in de verte ligt. "Daar in de wijk Hooimaveld wonen nu jongvolwassenen bij hun ouders op zolder. Terwijl hier aan deze kant, bij de Drentse Lagune van Landal, 114 grote recreatiewoningen worden gebouwd. Weet je hoeveel woningen je hier had kunnen bouwen? Zo, aan de rand van het dorp. Een beetje scheef, vind je niet?"

Nieuwe woning

Slot loopt terug naar de doorgaande weg die uitkijkt op het dorp. "Zal ik je nog iets vertellen? Daar aan de overkant heb ik zelf ook een stuk grond gekocht zo'n twaalf jaar geleden om mijn droomwoning te bouwen. Maar dat was toen lastig vanwege het beschermde beek- en esdallandschap waar je hier mee zit."